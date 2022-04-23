Горсовет: сегодня планируется эвакуация гражданских из Мариуполя (Обновлено)

Эвакуация из Мариуполя начнется в 11 часов в субботу, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити".

Выезд колонны запланирован в 12:00 по Маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

В эвакуационный автобус будут брать женщин, детей и людей пожилого возраста.

Предварительно согласована возможность присоединения частных автомобилей к колонне.

Обновле﻿но. Вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что сегодня планируется эвакуация гражданских из Мариуполя.