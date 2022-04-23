Горсовет: сегодня состоиться эвакуация из Мариуполя
Эвакуация из Мариуполя начнется в 11 часов в субботу, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета.
Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити".
Выезд колонны запланирован в 12:00 по Маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.
В эвакуационный автобус будут брать женщин, детей и людей пожилого возраста.
Предварительно согласована возможность присоединения частных автомобилей к колонне.
Вице-премьер Ирина Верещук ранее анонсировала, что в субботу может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.