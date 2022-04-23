Страны Балтии требуют усиления присутствия НАТО в регионе

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии требуют ввести запрет на импорт российской нефти и газа, а также заявили о намерении увеличить расходы на оборону и высказались за постоянное присутствие дивизий НАТО в балтийском регионе на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств стран Балтии после саммита.

"На предстоящем саммите НАТО в Мадриде мы будем стремиться одобрить будущую Стратегическую концепцию НАТО, а также значительно укрепить долгосрочные решения НАТО в области сдерживания и обороны и восточный фланг НАТО" , - говорится в тексте документа.

Отмечается, что для предотвращения любой возможности агрессии, в странах Балтии необходимы современные решения постоянной защиты.

"Им необходимо большее присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Для обеспечения постоянного присутствия союзников в странах Балтии потребуются три боеспособные дивизии, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные объединять местные силы национальной обороны" , - указывается в заявлении.

Премьеры Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Кая Каллас считают, что каждая дивизия должна включать в себя бригаду готовности союзников с необходимыми возможностями поддержки на основе усиленных боевых групп.

Главы правительств стран Балтии добавили, что намерены продолжать увеличивать свои национальные оборонные бюджеты как минимум до 2,5% ВВП.