МВД: в Украину вернулась почти треть украинцев из Европы
С начала широкомасштабной войны Украину покинули 3 млн. 640 тыс. украинцев, в то же время вернуться успели уже 1 млн 130 тыс. человек, сообщает Новое время.
Об этом сообщил в своем видеообращении глава МВД Денис Монастырский.
"За время войны из Украины выехало 3 миллиона 640 тысяч человек, а вернулся 1 миллион 130 тысяч, в страну ввезено около 31 тысяч автомобилей гуманитарной помощи", - отметил Монастырский.
В западных областях на границе со странами Евросоюза действует упрощенный режим въезда-выезда. В то же время в режимную работу возвращаются пограничники из населенных пунктов, которые еще недавно были под оккупацией. Речь идет прежде всего о Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Спасатели продолжают работать над восстановлением городов, добавил Монастырский.
"Ребята и девушки спасли из-под завалов более 1200 человек. Обезвредили более 70 тыс. боеприпасов, в том числе более 2 тыс. авиабомб. Обследовали около 12 тысяч гектаров территорий", - отметил министр.