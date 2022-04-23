МВД: в Украину вернулась почти треть украинцев из Европы

С начала широкомасштабной войны Украину покинули 3 млн. 640 тыс. украинцев, в то же время вернуться успели уже 1 млн 130 тыс. человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в своем видеообращении глава МВД Денис Монастырский.

"За время войны из Украины выехало 3 миллиона 640 тысяч человек, а вернулся 1 миллион 130 тысяч, в страну ввезено около 31 тысяч автомобилей гуманитарной помощи" , - отметил Монастырский.

В западных областях на границе со странами Евросоюза действует упрощенный режим въезда-выезда. В то же время в режимную работу возвращаются пограничники из населенных пунктов, которые еще недавно были под оккупацией. Речь идет прежде всего о Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Спасатели продолжают работать над восстановлением городов, добавил Монастырский.