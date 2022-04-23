ОВА: в Николаеве продлили комендантский час

ОВА: в Николаеве продлили комендантский час
Фото: president.gov.ua

Власти решили продлить комендантский час в Николаеве, поскольку получили информацию, что оккупанты могут готовить провокации на Пасху, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Комендантский час в Николаеве сегодня продлен с 19:00 до 5 утра. Пасха, да, но у нас есть данные, что готовятся подлости со стороны оккупантов именно этой ночью", – заявил Ким.

Он призвал всех жителей по возможности остаться дома в субботу и воскресенье, чтобы не подвергать себя опасности.

Ким также добавил, что ночью россияне снова обстреливали Николаев. Но ударили по заброшенному кафе, поэтому пострадавших нет. Также оккупанты повредили линию электропередач.

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