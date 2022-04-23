В Генштабе опубликовали обновленные данные о потерях противника

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные оперативные данные о потерях войск РФ в живой силе и технике.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба в Facebook.

Потери противника с 24.02. по 23.04. составили:

личного состава – ликвидировано около 21600,

танков ‒ 854,

боевых бронированных машин ‒ 2205,

артиллерийских систем – 403,

РСЗО - 143,

средства ПВО – 69,

самолетов – 177,

вертолетов – 154,

автомобильной техники – 1543,

корабли /катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,

специальная техника - 27,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.