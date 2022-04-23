В Генштабе опубликовали обновленные данные о потерях противника
Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные оперативные данные о потерях войск РФ в живой силе и технике.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Потери противника с 24.02. по 23.04. составили:
- личного состава – ликвидировано около 21600,
- танков ‒ 854,
- боевых бронированных машин ‒ 2205,
- артиллерийских систем – 403,
- РСЗО - 143,
- средства ПВО – 69,
- самолетов – 177,
- вертолетов – 154,
- автомобильной техники – 1543,
- корабли /катера - 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,
- специальная техника - 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.