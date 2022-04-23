В Генштабе опубликовали обновленные данные о потерях противника

В Генштабе опубликовали обновленные данные о потерях противника
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные оперативные данные о потерях войск РФ в живой силе и технике.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба в Facebook.

Потери противника с 24.02. по 23.04. составили:

  • личного состава – ликвидировано около 21600, 
  • танков ‒ 854,
  • боевых бронированных машин ‒ 2205,
  • артиллерийских систем – 403,
  • РСЗО - 143,
  • средства ПВО – 69,
  • самолетов – 177,
  • вертолетов – 154,
  • автомобильной техники – 1543,
  • корабли /катера - 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,
  • специальная техника - 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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