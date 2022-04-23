В ПриватБанке аварийная ситуация с каналами связи: возможны перебои
ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил представителя финучреждения Олег Серга.
"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы", - говорится в сообщении.