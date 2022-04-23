Верещук призвала не вестись на лживые "коридоры" россиян из Мариуполя
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что россияне могут ложью набрать людей из Мариуполя через свой коридор, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Ирина Верещук в Telegram.
"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня:
Только что получили информацию, что кафиры могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию.
Итак, прошу быть внимательными и внимательными. Не поддаваться на обман и провокации".
Верещук подчеркнула, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов.
Верещук сообщила, что если все будет по плану, примерно в 12.00 начнется эвакуация.
Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для плена военным, делая вид, что это одно и то же.