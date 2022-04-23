Мэр Бучи: на сегодня найдены 412 тел замученных жителей города

На сегодня в Буче найдены 412 тел замученных российскими оккупантами жителей города, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук в Facebook.

"У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс – сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской общины. Цифра, которую имеем по состоянию на сегодня, – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, которые работают без выходных. Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи" , - написал он.

По его словам, все еще продолжается подсчет раненых.

"В отдельное дело выделена братская могила возле церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-Б, где в целом достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей. Там есть убитые, убитые и замученные оккупантами, есть обгоревшие тела гражданских граждан. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных сил Украины" , - отметил Федорук.

Он дал поручение коммунальщикам идентифицировать все найденные тела.

"Возле морга работает наш информационный центр. Он помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких. Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦПАУ, которые предоставляют информацию по номеру телефона: +380683282892. Бучанский городской совет обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории общины необходимой атрибутикой. В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички. Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно – за счет бюджета общины. За это отвечает руководитель ритуальной службы Капличный Сергей, его телефон: +380679523112" , - рассказал мэр Бучи.

Он добавил, что власти города хотят помочь семьям похоронить погибших в течение ближайшей недели – до поминальных дней.

"Если у вас есть информация о том, что кого-то все еще не эксгумировали или вам не смогли помочь наши сотрудники и волонтеры, пишите в комментариях, будем отдельно выяснять и искать. Это наша общая беда. И это наша задача - сделать так, чтобы каждый невинно убиенный был идентифицирован и похоронен должным образом" , - подчеркнул Федорук.

Справка: После того, как вечером 2 апреля Генштаб ВСУ объявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация о зверствах орков. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что российские палачи убивали связанных людей. Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Кроме того, русские фашисты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.