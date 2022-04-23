ОВА: в результате обстрела Попасной погибли два человека, еще один ранен
Российские захватчики обстреляли жилые кварталы Попасной в Луганской области, в результате чего погибли двое гражданских, еще один ранен, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
"В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один ранен. Берегите себя! Находитесь в укрытиях!", - призвал он.
Гайдай отметил, что враг наступает вдоль всей линии разграничения.
"Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, интенсивно обстреливает наши войска с целью их вытеснения. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной", - добавил он.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 22 апреля, украинские военнослужащие на Донецком и Луганском направлениях успешно отразили 8 атак врага и уничтожили почти полсотни единиц вражеской техники и БПЛА.