Подоляк: в Мариуполе могут обменять пленных россиян на гражданских

Освобождение людей из Мариуполя может состояться в формате обмена во время встречи переговорных делегации Украины и Российской Федерации в заблокированном войсками РФ городе. Защитники Мариуполя не будут складывать оружие при выходе, сообщает Укринформ.

Об этом член украинской переговорной делегации, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в интервью, которое транслировалось в общенациональном телемарафоне.

"Почему нужно собрать там определенное количество людей, например, переговорщиков с двух сторон? Для того чтобы можно было проговорить, что это не сдача людей. На мой взгляд, единый механизм, когда будем мы и кто-то с российской стороны, тогда мы договоримся, что это обмен, например. То есть, мы отдаем определенное количество пленных, но забираем своих людей. Они (защитники Мариуполя – ред.) точно не сдадут оружие", – сказал Подоляк .

Он уточнил, что украинская делегация предлагает российской приехать в Мариуполь, чтобы в результате переговоров забрать из заблокированного города людей, а дальше продолжать решать вопросы с военной точки зрения.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной - друг Калина) сообщил, что командование защитников Мариуполя общалось с советником главы ОП Михаилом Подоляком и руководителем переговорной группы Давидом Арахамией, заявившими о готовности прибыть в Мариуполь на переговоры с представителями РФ Владимиром Мединским и Леонидом Слуцким по эвакуации военного гарнизона. Арахамия и Подоляк подтвердили готовность провести переговоры в Мариуполе. По состоянию на 22 апреля делегация Российской Федерации не ответила на соответствующее предложение.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из наибольших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

В заблокированном городе остаются около 120 тысяч мирных жителей.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка "Азов", украинская морская пехота, мотострелки.