ГПСУ сообщила о больших очередях на въезде в Украину накануне Пасхи

Государственная пограничная служба сообщила о больших очередях на въезде в Украину из Польши накануне Пасхи, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении службы в Telegram.

По состоянию на 09:00 23 апреля в отдельных направлениях наблюдалось значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.

Самые большие очереди в направлении Украины образовались перед следующими пунктами пропуска:

- "Дорогуск – Ягодин" – около 800 легковых авто и 250 грузовиков;

- "Зосин – Устилуг" – около 200 легковых автомобилей;

- "Хребенне – Рава-Русская" – около 100 легковых авто и 200 грузовиков;

- "Будомеж – Грушев" – около 90 легковых авто;

- "Корчева – Краковец" – около 400 легковых авто и 400 грузовиков;

- "Медика – Шегини" – около 700 легковых авто и 200 грузовиков;

- "Кросценко – Смольница" – около 170 легковых авто.

Это накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур, отметили пограничники.