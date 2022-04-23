Госспецсвязи предупреждает о возможных кибератаках на Пасху

Россия может попытаться осуществить новые кибератаки на Пасху. Украинцам дали советы для защиты, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Отмечается, что на праздники украинцы будут активно пользоваться мессенджерами и соцсетями для поздравления родных. Обычно вражеские хакеры используют актуальные и чувствительные темы для атак.

Госспецсвязи предоставило несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников: