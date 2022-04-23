Госспецсвязи предупреждает о возможных кибератаках на Пасху

Госспецсвязи предупреждает о возможных кибератаках на Пасху
Фото: хакер защита данные pixabay

Россия может попытаться осуществить новые кибератаки на Пасху. Украинцам дали советы для защиты, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Отмечается, что на праздники украинцы будут активно пользоваться мессенджерами и соцсетями для поздравления родных. Обычно вражеские хакеры используют актуальные и чувствительные темы для атак.

Госспецсвязи предоставило несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников:

  • Не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте вложенных файлов, отправленных в письмах с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные поздравительные открытки или праздничное видео.
  • С осторожностью относитесь и к подобным сообщений от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан киберпреступниками.
  • Сами не распространяйте сомнительной информации, полученной из неизвестных источников.
  • Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома.
  • С опаской относитесь к рассылкам с обещаниями о денежных выплатах или другой "помощи к праздникам". Проверяйте такую информацию на официальных источниках.

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