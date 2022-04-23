Нуланд: США обсуждают с Украиной заверения безопасности, а не гарантии
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркивает, что Соединенные Штаты ведут с Украиной переговоры о заверениях безопасности, а не гарантиях, сообщает Европейская правда.
Нуланд воздержалась от деталей, но отметила, что обсуждаются заверения безопасности.
"Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу лишь сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить", - сказала Нуланд.
Она подчеркнула, что речь идет именно о заверениях даже после уточняющего вопроса.
"Я сказала именно так, как сказала. И это все, что я могу сообщить публично", - отметила она.
"Заверения безопасности" - это термин Будапештского меморандума, который предусматривает отсутствие зафиксированных гарантий защиты или коллективной обороны.
Как известно, Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.