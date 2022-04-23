Нуланд: США обсуждают с Украиной заверения безопасности, а не гарантии

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркивает, что Соединенные Штаты ведут с Украиной переговоры о заверениях безопасности, а не гарантиях, сообщает Европейская правда.

Нуланд воздержалась от деталей, но отметила, что обсуждаются заверения безопасности.

"Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу лишь сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить" , - сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что речь идет именно о заверениях даже после уточняющего вопроса.

"Я сказала именно так, как сказала. И это все, что я могу сообщить публично" , - отметила она.

"Заверения безопасности" - это термин Будапештского меморандума, который предусматривает отсутствие зафиксированных гарантий защиты или коллективной обороны.

Как известно, Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.