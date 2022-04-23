В Минобороны РФ заявили, что США якобы готовят "ядерную провокацию"

В Минобороны РФ заявили, что США якобы готовят «провокацию», чтобы обвинить российских военных в том, что они применят в Украине химическое, биологическое или ядерное оружие, сообщает Новое время.

Как заявляют в Минобороны страны-агрессора, наиболее вероятен вариант «провокации на химических и биологических объектах» Харькова и Киева «с жертвами среди населения», а также на Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне

Поводом для проведения подобной «провокации» в Минобороны РФ назвали «успехи России в проведении специальной военной операции».

Цель США, согласно заявлянию РФ, заключается в том, чтобы оказать давление на Индию и Китай и принудить их к введению санкций против России.