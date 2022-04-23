Советник мэра Мариуполя: оккупанты мобилизуют мужчин для "армии ДНР"

Российские оккупанты принудительно вывозят мужчин из Мариуполя. После фильтрации их мобилизуют в "армию" так называемой "Донецкой народной республики", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно молодые мужчины до 40 лет. Их направляют в направлении Донецка", - отметил он .

По его словам, уточняется информация по количеству "мобилизованных" и их дальнейшей судьбе.

Напомним, ранее сообщалось о планах устроить на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию".