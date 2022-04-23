ГУР: почти всех "народных милиционеров" боевиков уже ликвидировали

ГУР: почти всех "народных милиционеров" боевиков уже ликвидировали

У боевиков "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибли в боях под Мариуполем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает главное управление разведки.

В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР".

Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери.

Мариупольское направление:

  • до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;
  • свыше 2800 чел. санитарные потери;

Другие направления:

  • около 500 чел. безвозвратные потери;
  • около 2100 чел. санитарные потери.
"Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.
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