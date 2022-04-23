ОВА: в Запорожской области ночных богослужений на Пасху не будет
В Запорожской области ночных богослужений на Пасху не будет. Комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
"Проведение ночных богослужений в Запорожской области не планируется", - говорится в сообщении ОВА.
Верующим предложили присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно - через трансляции на телевидении или онлайн.
В ОВА напомнили, что в связи с праздниками 23 и 24 апреля комендантский час в регионе будет действовать с 19:00 до 05:00.
Напомним, в Луганской области отменили богослужения на Пасху в храмах. В регионе не осталось ни одной целой церкви.
Отметим, в связи с Пасхой в ряде регионов Украины изменили время комендантского часа. В частности, об этом сообщили администрации Николаевской, Харьковской и Львовской областей.