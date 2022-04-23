Арестович: враг проводит перегруппировку, результаты будут неутешительными для него

Российские войска уже несколько суток проводят перегруппировку в направлении Славянска, Краматорска и Гуляйполя. Но результаты будут неутешительными для него, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.