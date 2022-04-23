Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины

Более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, где обсудят поддержку Украины, которая состоится 26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bild.

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби в пятницу отметил, что были приглашены около 40 стран. Он не назвал, какие страны уже согласились.

Ранее он говорил, что речь идет не только о странах НАТО, и эта встреча проходит не под эгидой Североатлантического альянса.

Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и на перспективу для укрепления украинской армии.