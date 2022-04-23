Арестович: в Мариуполе оккупанты возобновили авиаудары по заводу "Азовсталь"

В Мариуполе российские оккупанты возобновили нанесение авиационных ударов по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские силы, сообщает УНИАН.

Об этом во время видеообращения сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, которое обнародовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Есть и непростые новости у нас. Непростые новости заключаются в том, что враг пытается подавить окончательное сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали" и возобновил авиационные удары по территории завода, по району обороны наших войск, и попытается проводить штурмовые действия" , - сказал Арестович.