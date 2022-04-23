В Тернополе автомобиль въехал в собор УГКЦ в центре города

В Тернополе в ночь на субботу, 23 апреля, автомобиль въехал в Архикафедральный собор УГКЦ. Водитель доставлена в больницу, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель Нацполиции области Сергей Крета.

По его словам, никто не травмировался. На месте происшествия работали сотрудники полиции, управление полиции охраны, спасатели и специалисты других экстренных служб.

Сотрудники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки Ауди, снесла центральную металлическую дверь собора. Она заехала внутрь постройки и повредила церковное имущество: машина разбила плащаницу и икону.

Спасатели смогли не допустить возгорания автомобиля. С помощью лебедки они отбуксировали автомобиль из помещения храма. Водителя медики госпитализировали в одно из медицинских учреждений. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.

Начальник Нацполиции области Александр Богомол рассказал, что женщина села за руль после конфликтной ситуации.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства. Событие классифицировали по статье 178 (повреждения религиозных сооружений или культовых зданий) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

На странице собора в соцсети сообщили: "Этой ночью в нашем храме произошло досадное событие: акт вандализма. Никто не пострадал. Все детали происшествия сообщит Управление Национальной Полиции в Украине. Богослужения в храме совершаются согласно графику" .

На странице собора также сообщили, что после этого события, Митрополит Василий Семенюк совершил Чин освящения и благословения церкви.

Как сообщил настоятель Архикатедрального собора Орест Павлисский, женщина на автомобиле повредила икону святого Шарбеля и гроб Господень, на котором стояла плащаница.