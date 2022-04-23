ГПСУ: россияне вновь обстреляли пограничников в Черниговской области

Вчера вечером с территории Российской федерации был снова обстрелян участок отдела «Горск» Черниговского пограничного отряда, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались с украинской стороны вблизи пограничного села Сеньковка», - говорится в сообщении .

В ГПСУ отметили, что это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с российской территории после того, как силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области. Два из трех предыдущих обстрела враг также целил на участок границы вблизи Сеньковки, но – из минометов.

Пограничные наряды при указанных обстрелах не пострадали.