Советник мэра: оккупанты депортировали во Владивосток более 300 мариупольцев

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя во Владивосток более 300 мариупольцев, в том числе 90 детей, сообщает УНИАН.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили по школам и общежитиям. Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края" , - говорится в сообщении.

"Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины – депрессивные регионы России" , - добавил советник мэра.

Он отметил, что самый цинизм заключается в том, что в Приморском крае для похищенных украинских детей будут еще проводить дополнительные образовательные занятия в пункте временного пребывания, ибо, как заявляет представитель местной власти этого региона РФ, у украинских детей "есть проблемы с русским языком".

"Защитили украинцев, дети которых даже плохо понимают русский, путем депортации" , - подчеркнул Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты "зачищают" от тел погибших завалы драматического театра в Мариуполе.