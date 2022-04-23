Денисова: похищенных в Украине 27 сирот передали семьям в подмосковье

Российские захватчики передали под опеку семьям в подмосковной Апрелевке 27 детей-сирот, незаконно вывезенных из Украины, сообщает Укринформ.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграме.

По ее словам, «похищенных в Украине детей рашисты устраивают в свои семьи».

«Из СМИ агрессора стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей», - проинформировала омбудсман .

По ее словам, отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свою семью.

Также неизвестны условия пребывания детей, состояние здоровья и учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи, отметила омбудсман.

Денисова подчеркнула, что «вывоз РФ украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми».

«Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренные статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории», – заявила уполномоченная .

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Как сообщалось, 21 апреля Денисова проинформировала со ссылкой на российские СМИ, что из Украины в РФ вывезли более 915 тысяч человек, из которых 170 тысяч – дети.