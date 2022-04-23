Шмыгаль обсудил с главой МВФ дальнейшую помощь Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с управляющим директором Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой вопросы дальнейшей помощи Украине, сообщает Укрінформ.

"Международный валютный фонд одним из первых предоставил Украине существенную финансовую поддержку в размере 1,4 млрд долларов после начала полномасштабного вторжения России. Лично поблагодарил за это управляющего директора МВФ Кристалину Георгиеву во время нашей встречи в Вашингтоне" , - заявил Шмыгаль.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей помощи Украине со стороны МВФ в краткосрочной перспективе и вопросе долгосрочного восстановления Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что высоко ценит решение о создании специального счета под администрированием МВФ для предоставления дополнительной помощи Украине от государств-членов Фонда на двусторонней основе.