Шмыгаль обсудил с главой МВФ дальнейшую помощь Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с управляющим директором Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой вопросы дальнейшей помощи Украине, сообщает Укрінформ.
"Международный валютный фонд одним из первых предоставил Украине существенную финансовую поддержку в размере 1,4 млрд долларов после начала полномасштабного вторжения России. Лично поблагодарил за это управляющего директора МВФ Кристалину Георгиеву во время нашей встречи в Вашингтоне", - заявил Шмыгаль.
Стороны обсудили вопросы дальнейшей помощи Украине со стороны МВФ в краткосрочной перспективе и вопросе долгосрочного восстановления Украины.
Шмыгаль подчеркнул, что высоко ценит решение о создании специального счета под администрированием МВФ для предоставления дополнительной помощи Украине от государств-членов Фонда на двусторонней основе.
"Отдельно поблагодарил госпожу Георгиев за позицию МВФ относительно того, что помощь Украине для финансирования бюджетного дефицита должна быть преимущественно грантовой, а не кредитной", - заявил премьер-министр.