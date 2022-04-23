Денисова: в Херсонской области оккупанты похитили зерно с элеватора

Российские оккупанты похитили зерно с элеватора в Херсонской области. Его вывезли на территорию Крыма, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что российские военные опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка. При этом поезд с надписью "зерно" заметили в Крыму. Он выезжал с полуострова через Керченский мост.

Кроме того, подразделение "кадыровцев "захватило предприятие "Агросодружество", которое обрабатывает около 20 тысяч гектаров земли в Геническом районе.

"Действия РФ на оккупированных территориях это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении .

Напомним, в Мелитополе оккупанты похитили агротехнику, ее обнаружили в Чечне - на территории фирмы, которую связывают с Рамзаном Кадыровым.