ПриватБанк восстановил работу сервисов после сбоя

ПриватБанк восстановил работу своих сервисов после сбоя. Сегодня наблюдались проблемы в работе банкоматов и терминалов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель банка Олег Серга.

"ПриватБанк возобновляет стабильную работу всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы. Спасибо за понимание!" , - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в работе ПриватБанка произошел технический сбой, в связи с чем наблюдались перебои в "Приват24" и других сервисах.