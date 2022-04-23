ПриватБанк восстановил работу сервисов после сбоя
ПриватБанк восстановил работу своих сервисов после сбоя. Сегодня наблюдались проблемы в работе банкоматов и терминалов, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил представитель банка Олег Серга.
"ПриватБанк возобновляет стабильную работу всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы. Спасибо за понимание!", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в работе ПриватБанка произошел технический сбой, в связи с чем наблюдались перебои в "Приват24" и других сервисах.