Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области

Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области
Фото: Facebook

Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области. "Орлан" летал на низкой высоте, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что нацгвардейцы возвращались с выполнения задания. Во время маршрута они заметили вражеский беспилотник, который летал на низкой высоте.

"Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский Орлан из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", - добавляет пресс-служба.
Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области
Фото: украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области facebook.com/RapidReactionBrigade)

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