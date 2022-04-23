Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области
Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области. "Орлан" летал на низкой высоте, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что нацгвардейцы возвращались с выполнения задания. Во время маршрута они заметили вражеский беспилотник, который летал на низкой высоте.
"Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский Орлан из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", - добавляет пресс-служба.