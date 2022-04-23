Почти 3 млн человек выехали в Польшу из Украины

Около 3 миллионов человек выехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля, сообщает Украинская правда.

Такие данные приводит пограничная служба Польши.

В пятницу, 22 апреля, польские пограничники оформили 17,7 тысячи путешественников – меньше почти на 11% по сравнению с предыдущим днем ​​(19,9 тысячи).

В субботу к 07.00 утра 4000 человек пересекли границу, уменьшение на 11,5%.

С 24 февраля в целом границу Украины в направлении Польши пересекли 2,922 миллиона человек.