ГУР: РФ завершает перегруппировку для наступления

Начавшиеся на этой неделе бои - это попытка определить наиболее уязвимые места обороны ВСУ, сообщает Корреспондент.

Россия завершает перегруппировку войск для масштабного наступления. Об этом в эфире телемарафона в субботу, 23 апреля, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе", – сказал Скибицкий .

Согласно утренней сводке Генштаба, противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути с оккупированным Крымом.