В Одессе раздаются взрывы: есть сообщения о ракетном ударе

В Одессе и области звучит воздушная тревога, есть сообщения о попадании в объекты инфраструктуры города, сообщает Украинская правда.

В 13:20 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Через десять минут горожане слышали взрывы. После чего появилась информация о повреждении дома. По данным местных СМИ горит жилой дом.

ОК "Південь" сообщило, что по Одессе нанесен ракетный удар. Есть попадание в объекты инфраструктуры. Работает противовоздушная оборона. Опасность не миновала.

Жителей призывают быть в укрытиях. Также власти просят не публиковать никакого видео или фото.