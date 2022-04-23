Залужный призвал украинцев не оценивать публично боевые действия

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал украинцев воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения, решений командиров и верить в ВСУ. В частности, он обратился к блогерам, имеющим большую аудиторию, сообщает Новое время.

По словам Залужного, военное руководство Украины не дает никакой важной информации о текущих операциях, а в соцсетях периодически появляется информация, которую враг использует для нанесения потерь ВСУ.

«Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации. Верьте вооруженным силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий что угодно для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!» — говорится в Facebook главнокомандующего .

Ранее Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать украинских защитников своими «экспертными оценками».