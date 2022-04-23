WSJ: Россия обходит запрет на продажу нефти

В течение апреля Россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций. Один из самых популярных способов доставки: танкер с отметкой «пункт назначения неизвестен». Благодаря этому способу формируется непрозрачный рынок, на котором трудно отследить происхождение нефти, сообщает Новое время.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

По данным TankerTrackers, экспорт нефти из портов РФ в страны Евросоюза за апрель вырос в среднем до 1,6 миллиона баррелей в день. Для сравнения, в марте поставки снизились до 1,3 миллиона в день. Ресурс Kpler приводит подобные данные: в апреле экспорт вырос до 1,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 1 миллионом в середине прошлого месяца.

Рост поставок в Европу в последний месяц свидетельствует о том, что страны нашли обходные пути для покупки российской нефти, пишет издание.

Способы обхода санкций призваны скрыть происхождение нефти на фоне обеспокоенности западных трейдеров репутационными рисками от торговли с РФ, развязавшей кровавую войну и совершающей военные преступления на территории Украины. Но вместе с тем западные компании продолжают импортировать российскую нефть, потому что стремятся поддержать экономику и предотвратить рост цен на топливо, пишет WSJ.

Так в последнее время на многих танкерах появилось обозначение "неизвестный пункт назначения". Как отмечают аналитики и трейдеры, это признак того, что нефть перевозят на большие суда в море, выгружают, а затем смешивают с грузом корабля. Эта не новая схема, добавляют они, раньше помогала экспортировать нефть из таких подсанкционных стран, как Иран и Венесуэла.

По состоянию на сегодняшний день, согласно информации TankerTrackers, на танкеры без запланированного маршрута загрузили более 11,1 миллиона баррелей. Это больше, чем в любую другую страну.

По словам трейдеров, на рынке также предлагаются новые сорта нефтепродуктов, которые получили название латвийской и туркменской нефти, но на самом деле они содержат большое количество российской нефти.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины США, Великобритания, Канада и Австралия запретили импорт российской нефти. ЕС более зависим от российских энергоносителей, импортируя 27% своей нефти из страны. Европейские лидеры также обсуждают, вводить ли эмбарго на российскую нефть, но решение пока не принято, поскольку в ЕС стремятся избежать ущерба для собственной экономики из-за роста цен на энергоносители.

Несмотря на отсутствие санкций, многие европейские энергетические компании в течение нескольких недель после вторжения объявили, что откажутся от российской нефти из-за репутационных рисков. Однако, по данным СМИ, некоторые компании, несмотря на официальные заявления, прибегли к сокрытию происхождения нефти вместо отказа от нее.