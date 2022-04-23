Разведка: оккупанты мобилизуют молодежь и медиков на захваченных территориях

Главное управление разведки Министерства обороны зафиксировало принудительные мобилизационные меры войск на РФ на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, сообщает РБК-Украина.

В захваченных районах Харьковскй области российские оккупанты мобилизуют украинских медиков. В Волчанске младший медперсонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи раненым военнослужащим РФ.

"Также начаты мобилизационные мероприятия в отношении молодежи из числа местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В целях обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ" , – говорится в сообщении.

В Запорожской области оккупанты вместе с работниками ФСБ охотятся на украинцев призывного возраста. Ими они пробуют пополнить состав боевых подразделений РФ на проблемных направлениях.