Шмыгаль встретился с советником президента США по нацбезопасности

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Вашингтоне провел встречу с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал премьера.

Украинский премьер в ходе визита за океан провел очередные переговоры. У Шмыгаля была "плодотворная встреча" с советником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Салливаном.