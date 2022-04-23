Шмыгаль встретился с советником президента США по нацбезопасности
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Вашингтоне провел встречу с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал премьера.
Украинский премьер в ходе визита за океан провел очередные переговоры. У Шмыгаля была "плодотворная встреча" с советником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Салливаном.
"Скоординировали позиции по ключевым вопросам: усиление Украины, помощь украинцам, санкции. Это те направления, по которым совместно с партнерами будем идти к победе", – написал глава правительства.