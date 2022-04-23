ОВА: в Киевской области восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах

В Киевской области полностью или частично восстановили газоснабжение газа в 103 населенных пунктах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил голова Киевской ОВА Александр Павлюк.

В частности, газоснабжение восстановлено в таких районах:

Бучанский - 56 населенных пунктов;

Броварской - в 36 населенных пунктов;

Вышгородский - 10 населенных пунктов;

Фастовский - 1 населенный пункт.

Также без газоснабжения еще остаются 17 населенных пунктов: в Бучанском районе - 14: в Вышгородском - 3.

Отмечается, что накануне Пасхи светом обеспечили 3 159 семей.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области из-за обстрелов почти 110 тысяч потребителей без света.

Также мы писали, что в Киевской области очистили более 300 км дорог и улиц и открыли движение 7 переправами.