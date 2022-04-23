ОВА: Россия ударила ракетой по Днепропетровской области

Россия совершила ракетный удар по Днепропетровской области, сообщает УНИАН.

Подробности обстрела сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Есть "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты" , – отметил он.

По информации Резниченко, людей там не было, потому что в этом районе давно никто не живет.

"Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды" , – добавил глава ОВА.

Напомним, 21 апреля в Днепропетровской области в результате ракетных ударов российских оккупантов пострадали пять человек.