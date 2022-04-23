ОВА: Россия ударила ракетой по Днепропетровской области
Россия совершила ракетный удар по Днепропетровской области, сообщает УНИАН.
Подробности обстрела сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Есть "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты", – отметил он.
По информации Резниченко, людей там не было, потому что в этом районе давно никто не живет.
"Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды", – добавил глава ОВА.
Напомним, 21 апреля в Днепропетровской области в результате ракетных ударов российских оккупантов пострадали пять человек.