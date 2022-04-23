Одессу обстреляли ракетами: известно о пяти погибших и двух десятках раненых

В результате сегодняшнего обстрела Одессы крылатыми ракетами уже известно о пяти погибших и 18 раненых украинцах, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что речь идет лишь о тех, кого уже нашли. Ермак не исключает, что число жертв будет расти.

"Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малышня, которая должна была встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Абсолютно. Зло будет наказано" , - написал он.

Ракетный обстрел Одессы

Сегодня по городу были нанесены ракетные удары, есть попадание в инфраструктурные объекты и жилой сектор. Известно, что россияне в промежутке с 14 до 15 часов выпустили несколько крылатых ракет. Они были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

"Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет" , - говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

Отметим, накануне в России заявили о новых планах - российские военные стремятся установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, получения выхода к Приднестровью, а также "влияния на жизненно важные объекты украинской экономики".​