Террорист Стрелков-Гиркин заявил о провалах Путина и похвалил ВСУ

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин неожиданно заявил о провалах армии Путина и похвалил Вооруженные Силы Украины, сообщает УНИАН.

Видео появилось в сети.

В частности, Гиркин отметил, что у оккупантов есть месяц-полтора для наступательных действий. Иначе ВСУ возьмут инициативу на себя.

"Достаточно много умных, грамотных людей, которые владеют данными по ситуации в Украине, даже не имея специальных навыков, говорили о том, что украинская армия далеко не та, какой она была в 2014 и даже в 2015 годах. Это достаточно серьезная военная сила, с которой нужно достаточно серьезно воевать. Результат - шапками закидывать не получилось. Расчет на то, что Украина упадет в течение максимум двух недель, не оправдались" , - заявил Гиркин.

Террорист признал, что потери РФ в Украине огромные и неоправданные какими-то боевыми успехами. Более того, Гиркин снова прибег к комплиментам украинской армии.

"Да, противник (украинская армия) действует достаточно грамотно, маневрирует силы, выводит войска из условного мешка и перебрасывает их на угрожающие направления" , - отметил он.

Гиркин отметил, что на счету Украины много тактических успехов. По его мнению, поражением не является и отступление из Кременной. Этой группировкой войск перекрыли более важные направления.

Террорист заявил, что "освобождением" Николаева, Одессы и Донбасса эта война не закончится. По его мнению, необходимо "освобождать" Киев, или "принуждать его к капитуляции". В противном случае война в Украине затянется на месяцы или годы.

"Чем дольше длится война, тем больше шансов того, что в эту войну вступят прямо или косвенно со своими вооруженными силами отдельные страны-члены НАТО. А сейчас я считаю, с 7 до 1, что в течение мая разгромить донецкую группировку противника полностью не удастся, если вообще удастся ее разгромить" , - заявил Гиркин.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу было размещено на незначительном удалении от линии боевого соприкосновения в Херсонской области.