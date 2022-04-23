Найем: Украина ограничила ввоз автомобилей из ЕС для своих нужд

Украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможивания автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска. Такое решение было принято из-за очередей на границе, мешающих проехать гуманитарным грузам.

С 00:00 понедельника, 25 апреля растаможить авто по нулевой ставке можно будет в пунктах пропуска:

на польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

на словацкой границе: "М. Березный";

на венгерской границе: "Звонковое", "Косино".

"Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях круглосуточно простаивают волонтеры с гуманитарными грузами – снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами" , – отметил Найем.

Кроме того, он намекнул, что введенные льготы некоторые украинцы используют в своих целях. Наряду с ввозом автомобилей на нужды ВСУ или терробороны в Украину попали и десятки элитных автомобилей. Например, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и Cadillac Escalade.