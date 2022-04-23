The Telegraph: страны ЕС продавали России вооружение в обход эмбарго

Германия и Франция обходили эмбарго Европейского союза на поставки оружия России, введенное в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, сообщает УНИАН.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, немецкие и французские компании поставляли Москве бомбы, реактивные снаряды и другую военную технику в обход эмбарго. Всего за время действия ограничений они поставили в Россию военной техники на сумму 273 млн евро.

The Telegraph предполагает, что это оружие российские оккупанты используют в войне против Украины.

"Они отправили (Москве) оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в Россию, введенное после (оккупации) Крыма в 2014 году" , - отмечает газета.

Также издание сообщает, что по крайней мере 10 стран-членов НАТО экспортировали из России вооружение почти на 350 млн евро. Около 78% от общего количества было поставлено немецкими и французским компаниям.

"И Париж, и Берлин сопротивлялись запрету ЕС на покупку газа в России, и в это время блок платит Москве миллиард евро в день за поставки энергоресурсов" , - пишет издание.

В этом месяце Еврокомиссия обнаружила лазейку для обхода эмбарго и закрыла ее лишь после нарастания протестов со стороны стран Балтии и восточных стран-членов ЕС.

Послы Польши и Литвы инициировали внесение изменений в текст первоначального эмбарго на поставки оружия в РФ. По данным Европейской комиссии, страны ЕС в прошлом году продали России оружие и боеприпасы на сумму 39 миллионов евро. Тогда Кремль готовился к вторжению в Украину.

Председатель комитета по вопросам обороны Тобиас Элвуд заявил, что все страны-члены НАТО должны заявить, что они не продают оружие России.

"Если мы соглашаемся с тем, что Россия сейчас представляет экзистенциальную угрозу европейской безопасности, то нет оправданий ни одной европейской стране, которая продолжает поставлять России оружие" , – сказал он.

Вместе с Германией и Францией, оружие России с 2015 по 2022 год продавали: