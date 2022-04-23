Ермак: Зеленский и Джонсон договорились о поставках тяжелого вооружения

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от Великобритании, сообщает УНИАН.

Об этом он сообщил в Telegram.

Британцы отправят в Украину, в том числе и тяжелое вооружение. Других деталей Ермак не сообщил.

"Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения" , - написал глава ОП.

Как сообщалось, ранее Джонсон сделал важное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия Россией. Он пообещал РФ мгновенный ответный удар, при этом без дополнительных консультаций.