Ермак: Зеленский и Джонсон договорились о поставках тяжелого вооружения
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от Великобритании, сообщает УНИАН.
Об этом он сообщил в Telegram.
Британцы отправят в Украину, в том числе и тяжелое вооружение. Других деталей Ермак не сообщил.
"Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения", - написал глава ОП.
Как сообщалось, ранее Джонсон сделал важное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия Россией. Он пообещал РФ мгновенный ответный удар, при этом без дополнительных консультаций.