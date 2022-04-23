ВМС: украинские морпехи готовятся к новым боям с российскими оккупантами

На юге Украины идет интенсивная подготовка подразделений морской пехоты для борьбы с российскими оккупантами, сообщает УНИАН.

Об этом в Facebook сообщают Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что подразделения морской пехоты проходят процесс восстановления боеспособности и дальнейшего слаживания для выполнения задач по назначению.

"В этот раз морпехи тренировались совершать рейдовые и антидиверсионные действия в составе подразделений. Следует отметить, что большинство личного состава, с которым проводили занятия, уже имеют за плечами значительный боевой опыт. Воины участвовали в боевых действиях, в частности, и на южном направлении во время широкомасштабного вторжения российских захватчиков, поэтому знают, как действовать в разных ситуациях боевого применения. Поэтому во время тренировки больше обращали внимание на тактические особенности выполнения задачи, улучшение слаженности и взаимодействия в разных условиях боя" , - говорится в сообщении.

В сообщении цитируют одного из инструкторов - штаб-старшину Романа, что "на первом этапе морские пехотинцы отработали выдвижение в район назначения, захват блокпоста, порядок действий в случае попадания в засаду. На втором - выполнили задачи по ведению наступательных действий, оцеплению и уничтожению противника "штатным вооружением". Он отметил, что основное внимание во время тренировки уделялось работе сержантов, ведь именно от командиров отделений зависит, насколько эффективно военнослужащие будут выполнять задачи, потому что если командир растерялся, задержался с соответствующими решениями, личному составу трудно будет добиться необходимого результата.

фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

В сообщении отмечается, что первый и второй этапы прошли почти без замечаний – командиры отделений и их подчиненные действовали четко и уверенно.

"Наиболее удачно морские пехотинцы действовали на заключительном этапе занятий — во время атакующих действий. Пехотинцы начали обходить условного противника с флангов, а затем при поддержке пулеметчиков и расчетов гранатометчиков успешно уничтожили определенные цели" , - сообщили в ВМС ВСУ.

Представитель Командования ВМС ВС Украины отметил, что во время заключительного этапа подготовки успешно реализованы все необходимые задачи по восстановлению боеспособности подразделения.