Мэр: оккупанты в Мелитополе похитили консула Болгарии
Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, заявил мэр города Иван Федоров, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
По его словам, о похищении консула Болгарии в Мелитополе стало известно вечером в субботу.
Федоров отметил, что похищения чиновников, представителей самоуправления, волонтеров и активистов - обычная практика российских захватчиков.
"Моих коллег похитили по всей стране более 50. Сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Относительно активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика. Они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения", - сказал мэр, который ранее сам пережил российский плен.
Также Федоров добавил, что рашисты в захваченных населенных пунктах Украины похищают местных жителей и пытаются мобилизовать их в свою армию.