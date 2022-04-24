Мэр: оккупанты в Мелитополе похитили консула Болгарии

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, заявил мэр города Иван Федоров, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По его словам, о похищении консула Болгарии в Мелитополе стало известно вечером в субботу.

Федоров отметил, что похищения чиновников, представителей самоуправления, волонтеров и активистов - обычная практика российских захватчиков.

"Моих коллег похитили по всей стране более 50. Сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Относительно активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика. Они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения" , - сказал мэр, который ранее сам пережил российский плен.

Также Федоров добавил, что рашисты в захваченных населенных пунктах Украины похищают местных жителей и пытаются мобилизовать их в свою армию.