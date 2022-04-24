Арестович: оккупанты хотят вывести украинских пленных на "парад" 9 мая

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, по некоторым данным, российские оккупанты хотят провести украинских военнопленных во время "парада" 9 мая в оккупированном Донецке и Мариуполе, где держат оборону украинские защитники, сообщает Новое время.

В интервью российскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину Арестович подчеркнул, что это будет военным преступлением и нарушением Женевской конвенции.

"Если они это сделают, то "начувайтесь" — есть такое хорошее украинское выражение. Как это будет по-русски? Не обессудьте. Считайте, что я вас полуофициально предупреждаю: будет горе. Будет парад наших пленных — ждите" , — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщали, что Россия, судя по всему, хочет добиться хоть каких-то серьезных успехов в Украине к 9 мая.

16 апреля вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в плену российских оккупантов находятся около 700 украинских военнослужащих и более 1000 гражданских.