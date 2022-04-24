Bloomberg: ЕС заключит торговую сделку с Индией, чтобы уменьшить ее связи с РФ

Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу диверсификации за счет отказа от России, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного чиновника, знакомого с планами ЕС, в дополнение к торговле Евросоюз будет проводить технологический совет с Индией, который может включать обсуждение общих правил защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является крупнейшим в мире покупателем российского оружия. По словам Индии, данное оружие она использует для сдерживания агрессии со стороны соседей - Пакистана и Китая.