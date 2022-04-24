Во Франции проходит второй тур президентских выборов
24 апреля во Франции проходит второй тур выборов президента. Рейтинги накануне голосования пророчили победу действующему лидеру страны. Эммануэль Макрон значительно увеличил отрыв от Марин Ле Пен, хотя в первом туре разница между кандидатами составила менее 5%, пишет Анна Березина, РБК-Украина.
Второй тур выборов
В воскресенье, 24 апреля, граждане Франции вновь голосуют за кандидатов на пост главы государства.
По результатам первого тура 10 апреля, ни один из претендентов не получил более 50% поддержки. Поэтому было назначено повторное голосование, где участвуют два кандидата с максимальными результатами:
- действующий президент Эммануэль Макрон - от партии "Вперед, Республика";
- Марин Ле Пен - от партии "Национальное объединение".
Избирательные участки будут работать с 08:00 (с 09:00 по Киеву). Первые результаты экзит-полов обнародуют после завершения голосования - в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).
Эммануэль Макрон намерен выступить перед гражданами после окончания выборов в Париже у подножия Эйфелевой башни.
Прогнозы на результат второго тура
В предвыборных опросах Эммануэль Макрон существенно укрепил свои позиции за неделю до голосования.
В прогнозах Ifop его рейтинг поднялся с 53,5% до 55,5% за период 15-21 апреля. Марин Ле Пен за это время потеряла два пункта - с 46,5% до 44,5%.
Три соцопроса пророчат победу действующему президенту со средним результатом 56,6%. Исследование Ipsos показало, что Макрон наберет 57,5% голосов, опросы Opinionway и Ifop с 57% и 55,5% соответственно.
Стоит отметить, что во время 2-го тура выборов во Франции в 2017 году Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1%. За Марин Ле Пен 5 лет назад проголосовало 33,9% избирателей.
По данным Ipsos Sopra Steria, в 2022 году разрыв между кандидатами может составить 15%.
На дебатах победил Макрон
За 4 дня до голосования кандидаты провели прямые теледебаты. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен обсудили социальное вопросы, экономику, экологию, спорили о России и войне с Украиной.
Действующий президент раскритиковал свою оппонентку за связи с Кремлем и назвал Россию ее "банкиром". Как известно, партия "Национальное объединение" 8 лет назад брала займ у "Первого чешско-российского банка". Также Макрон вспомнил слова Ле Пен о том, что она считает Крым частью России.
Относительно войны в Украине президент назвал задачей Франции и Европы не допустить еще большей эскалации конфликта. Марин Ле Пен поддержала усилия Макрона по поиску путей к миру в Украине.
В то же время она выступила против эмбарго на энергоресурсы из РФ. Кроме того, кандидат в президенты заявила, что санкции приведут к созданию опасного союза России и Китая.
Согласно опросу телеканала BFMTV, после дебатов наибольшую поддержку зрителей получил Эммануэль Макрон - 59%. За Марин Ле Пен проголосовало 39%, а еще 2% зрителей не смогли определиться.
Результаты первого тура
В первом туре голосования приняли участие 12 кандидатов. Явка избирателей составила 73,7%
С небольшим отрывом победа досталась Эммануэлю Макрону. Голоса распределились следующим образом:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") - 27,84%;
- Марин Ле Пен ("Национальное объединение") - 23,15%;
- Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") - 21,95%.
- Эрик Земмур ("Reconquête") - 7,07% голосов;
- Валери Пекресс ("Республиканцы") - 4,78%;
- Янник Жадо ("Европа - Экология - Зеленые") - 4,63%;
- Жан Лассаль ("Résistons") - 3,13%;
- остальные кандидаты получили менее 3% голосов.
После объявления результатов проигравшие кандидаты призвали поддержать Макрона во втором туре. Об этом объявили Жан-Люк Меланшон, Валери Пекресс, Янник Жадо, Фабьен Руссель, Анн Идальго.
За Ле Пен на втором туре призывал голосовать кандидат от ультраправых Эрик Земмур.
Напомним, Марин Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО после войны, и она готова помочь с этим.