Епифаний поздравил украинцев с Пасхой: просим у Господа помощи

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил всех украинцев с Пасхой и отметил, что этот великий праздник является самым большим для всех христиан. Также предстоятель ПЦУ попросил у Господа помощи в противостоянии нашей страны российской полномасштабной агрессии, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с Пасхой - Пасхой Господней! Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины. Ибо воистину Христос воскрес!" - сказал митрополит.

В ПЦУ подчеркивают, что Воскресение Христово является основой веры православных христиан и залогом надежды.

"Сегодняшний праздник - самый большой для всех христиан. Мы празднуем победу над смертью, над дьявольской ложью, утверждаем победу добра над злом. Для украинцев это сегодня очень важно и символично. Мы тоже верим в эту победу над злом и насилием, которое так беспощадно сеет на наших землях российский агрессор.