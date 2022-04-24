Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и прочел молитву в Софийском соборе в Киеве, сообщает Новое время.

﻿В поздравлении президент Зеленский пожелал украинцам победы в войне с Россией.

"Мы преодолеваем темные времена. В этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах. Но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне. И на нашей стороне – правда, люди, Господь и высшее небесное сияние" , – говорит президент.

Зеленский также прочитал молитву, в которой попросил бога беречь защитников Украины, дать здоровье и долгой жизни всем украинцам – детям и взрослым – и стойкости тем, кто потерял близких. В молитве президент также упомянул мирные города Украины, пострадавшие от преступных обстрелов РФ.